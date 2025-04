Genova, nascondevano 4 etti di droga in casa a San Quirico: arrestati tre giovani

Genova – Tre giovani di 19, 24 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia di stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

É accaduto all’interno di un’abitazione situata in via San Quirico, dopo che gli agenti hanno notato un giovane appostato sul balcone di un appartamento che, alla vista della volante, indietreggiava con fare sospetto. La medesima scena si è ripetuta anche all’arrivo della seconda volante, giunta per dare supporto alla prima.

A quel punto, gli agenti hanno deciso di svolgere una perquisizione domiciliare e, mentre suonavano ripetutamente il campanello, sentivano più volte il rumore dello sciacquone, prima di vedersi aprire la porta dal 25enne con le braccia completamente bagnate.

Nel corso della perquisizione, venivano prima ritrovate 67 dosi di diverse sostanze stupefacenti, oltre che circa 300 euro in contanti. Inoltre, notando che lo scarico era otturato, gli agenti hanno intercettato il pozzetto fognario rinvenendo lì quasi tre etti di cocaina.

I tre giovani trovati all’interno dell’abitazione sono stati prima condotti in Questura e successivamente al carcere genovese di Marassi.

