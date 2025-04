Orero, precipita col parapendio sopra un albero: soccorsi sul posto

Orero (Genova) – I vigili del fuoco, il soccorso alpino, i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso sono giunti intorno all’ora di pranzo ad Orero, sulle alture del Tigullio, dove un pilota di parapendio ha chiamato i soccorsi dopo esser precipitato sopra un albero, rimanendo incastrato.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo, finendo incastrato tra la vegetazione a più di venti metri da terra.

Inizialmente avrebbe provato a liberarsi in maniera autonoma ma, non riuscendoci, non ha potuto far altro che richiedere l’intervento dei soccorsi.

Al momento i soccorsi procedono con estrema cautela, anche visto il punto di caduta dell’uomo. Fortunatamente, non avrebbe perso conoscenza a seguito dell’impatto.

