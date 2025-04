Savona, tenta di rubare una moto e aggredisce gli agenti: arrestato

Savona – Un cittadino di 27 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia di stato a seguito di quanto accaduto nella zona di corso Vittorio Veneto.

I poliziotti sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una persona che denunciava la presenza di un individuo che stava danneggiando alcune moto in sosta e stava cercando di rubarne una.

Una volta giunti sul posto, gli agenti sono stati aggrediti dal 27enne, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di sostante alcoliche, e sono riusciti a fermarlo soltanto a fatica.

Una volta entrato nella volante, ha iniziato a dare in escandescenze colpendo le parti interne della vettura e minacciando ripetutamente gli agenti presenti.

A seguito delle visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dopo aver ascoltato le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla scena, sarebbe emerso che l’uomo avrebbe danneggiato almeno tre motorini in sosta prima di cerca di rubarne un quarto.

