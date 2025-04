Tragedia a Sant’Olcese, morto un uomo schiacciato da un trattore

Sant’Olcese (Genova) – Una tragedia si è consumata nel corso della tarda mattinata odierna nei pressi della frazione di Arvigo, nel territorio comunale di Sant’Olcese, sulle alture genovesi.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di età compresa tra i 65 e i 75 anni è morto dopo esser rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. É avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Giordano Bruno.

A dare l’allarme è stata la moglie della vittima, mentre sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri ei i sanitari del 118: nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

In corso i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Sembrerebbe che il mezzo si sia ribaltato, non lasciando quindi scampo all’uomo.

