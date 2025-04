Tragedia ad Andora, morta una giovane investita da un pullman

Andora (Savona) – Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata odierna, mercoledì 30 aprile, nella zona di via Santa Caterina nel comune di Andora.

Qui una giovane donna di meno di 30 anni è morta dopo esser stata investita da un pullman. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma la giovane sarebbe morta sul colpo. A rimanere coinvolto nel tragico incidente sarebbe un mezzo pubblico della Riviera Trasporti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I militi hanno tentato di rianimare la vittima, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, anche perché sono in corso tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

