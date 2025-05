Genova, palma crollata alla Foce, nominato super esperto

Genova – Il Tribunale ha nominato il super-esperto che dovrà analizzare i resti della palma crollata il 12 marzo scorso, in piazza Paolo da Novi, uccidendo la funzionaria regionale Francesca Testino

Si tratta di Fabrizio Cinelli, agronomo e docente di Strutture verdi e paesaggio all’Università di Pisa. Il suo incarico, disposto dalla giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini, lo ha nominato oggi, mercoledì 30 aprile, accogliendo la richiesta del pubblico ministersi estende dalla perizia su ciò che resta della palma – esposta agli agenti atmosferici dal 12 marzo scorso – ma anche e soprattutto sulla documentazione legata ai numerosi esami compiuti da tecnici, dipendenti di Aster e consulenti esterni, sullo stato di salute della palma, sulla sua inclinazione progressiva e sulle verifiche fatte sulla sua pericolosità.

Nel caso – si indaga per omicidio colposo – sono indagate 12 persone, tra dipendenti, ex dipendenti e consulenti di Aster, la società incaricata dal Comune di Genova di curare il Verde pubblico.

La pianta che ha ucciso Francesca Testino era stata più volte segnalata sulle pagine dei social come Facebook (sei delle Foce se, Genova contro il degrado) e in molti esprimevano perplessità e timori per quella pianta che andava inclinandosi sempre più, che aveva le radici ormai esterne al terreno, ricevendo rassicurazioni di verifica e intervento da molti amministratori locali, specie a livello Municipale.

La pianta era stata valutata “non pericolosa” nel settembre 2024 e non era nè legata con cavi e neppure sostenuta con palificazioni.

Il tecnico stabilirà se le verifiche fatte sono adeguate e se i risultati emersi sono compatibili con quanto avvenuto ma, soprattutto, potrà indicare se l’operato delle persone indagate per la morte della donna, abbiano fatto tutto quanto era possibile per evitare quanto avvenuto.

Dall’esito delle perizie dipendono molte delle decisioni che il Tribunale è chiamato a compiere e gran parte dell’esito del processo.

