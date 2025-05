Genova, ragazzini ubriachi danneggiano bus in corso Europa

Genova – Hanno preso a bottigliate la porta posteriore di un autobus sino a mandarla in frantumi e hanno costretto il conducente del mezzo ad aprire per scendere e fuggire via.

Un vero e proprio raid quello avvenuto ieri notte su un mezzo AMT che viaggiava dal levante verso il centro, lungo corso Europa.

Arrivati nelle vicinanze dell’incrocio con via Isonzo e via Timavo il gruppo di ragazzi ha iniziato a urlare e imprecare e ha iniziato a colpire con violenza sempre maggiore la porta posteriore che è stata poi distrutta a bottigliate, mandando in frantumi i vetri.

Il conducente, preoccupato che l’aggressione potesse estendersi anche alla sua persona, ha fermato il mezzo e chiamato le forze dell’ordine mentre i teppisti scappavano disperdendosi.

All’arrivo delle forze dell’ordine non c’era più traccia dei ragazzi ed il mezzo AMT ha dovuto far ritorno in officina per le riparazioni ed ora si cercano gli autori della bravata.

Le telecamere di sorveglianza poste sul mezzo potrebbero aiutare l’identificazione e l’appello è a presentarsi da soli agli uffici di polizia e carabinieri per evitare più gravi conseguenze.

I colpevoli dovranno rispondere di reati come interruzione di servizio pubblico, danneggiamento e altro ancora.

Nel caso siamo minori saranno i genitori a dover pagare i danni causati dai figli.