Pieve di Teco, grave incidente sulla statale 28, ferito un motociclista

Pieve di Teco (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del motociclista di 66 anni vittima, nel primo pomeriggio, di un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 28 nell’area del comune di Pieve di Teco nell’imperiese.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote all’interno di un tratto in galleria e sarebbe caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite agli arti inferiori e lesioni da impatto al torace ed alla testa.

Sul posto, intorno alle 13, sono accorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Pieve e l’automedica del 118 con personale medico e sanitario che ha intubato l’uomo e lo ha stabilizzato mentre l’elicottero Grifo arrivava sul posto per trasportarlo con la massima urgenza e in codice rosso, il più grave, in ospedale.

La strada è stata chiusa per tutta la durate dei soccorsi e delle operazioni di bonifica e di rilievo dell’incidente. In corso le indagini ma al momento non sarebbe coinvolto un altro veicolo.