Quezzi, camion incastrato dalla scorsa notte in salita Costa dei Ratti

Genova – Vigili del fuoco impegnati dalla scorsa notte sulle alture di Quezzi per liberare un autoarticolato che è rimasto incastrato in salita della Costa dei Ratti, sulle alture del quartiere.

Intorno alle 4 il mezzo pesante, che trasporta ben due motrici da Tir, ha incontrato crescente difficoltà nel risalire la strada sino a bloccarsi per il progressivo restringimento della via. Dopo qualche manovra disperata i residenti hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha allertato i vigili del fuoco.

Una squadra dei pompieri con un mezzo per il sollevamento, sta cercando di spostare il mezzo per liberarlo.

La strada è stata chiusa ieri sera per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia locale.

