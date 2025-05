Autostrade, anche oggi giornata critica per le partenze

Genova – Giornata che si preannuncia “calda” sulla rete autostradale della Liguria a causa delle molte partenze per il week end. Chi non ha potuto approfittare del ponte del 1 maggio si metterà in viaggio oggi, terminato l’orario di lavoro e sulle autostrade liguri è previsto il passaggio di un flusso molto intenso di auto specie in direzione delle principali mete turistiche e tra il nord Italia e le località balneari.

Complessa, come in tutte queste giornate, la situazione con traffico previsto in costante aumento sino alla serata di oggi.

Ieri sono state intanto necessarie le “proteste” degli automobilisti per aprire il terzo casello in uscita sull’autostrada A7 Genova – Milano a Busalla.

La coda si formava già dalla galleria precedente, causando disagi a tutto il traffico diretto a Nord e solo quando le auto hanno iniziato a suonare insistentemente il clacson è stato aperto un varco con telepass