Genova, ciclo di incontri gratuiti sulla Casa e il Condominio

Genova – “Casa e condominio”, è il titolo del ciclo di incontri formativi che si apriranno il prossimo lunedì 5 maggio e continueranno fino al 9 giugno. In totale saranno nove gli appuntamenti sempre dalle 15 alle 17 e sempre nella sede di Ape Confedilizia Genova, in via XX Settembre 41, quinto piano.

Gli incontri sono aperti e sono dedicati ai proprietari e ai condòmini. I temi trattati sono legati alla pratica della vita di condominio e rispondono a tante domande su quelle che sono le regolamentazioni della vita condominiale.

Il primo incontro ha come relatori Mauro Prete e Maurizio Pucci e sarà dedicato a due temi: “Affittare casa: tipologie di contratti” e “Aspetti fiscali: cedolare secca – Imu – Registrazione contratti”. Mercoledì 7 maggio il notaio M. Ratto interverrà su “Comprare e vendere casa: le regole da seguire” e “Comprare e vendere casa: aspetti fiscali”. Lunedì 12 maggio, L. Castellani e R. Ogno saranno relatori su “Rapporti con l’agente immobiliare: diritti e doveri reciproci” e “Procedure per affrontare le locazioni turistiche e gli affitti brevi”. Mercoledì 14 maggio 2025 S. Lucianelli parlerà di “Danni da infiltrazioni in casa come comportarsi”, “Parti comuni: modalità e limiti delle parti comuni” e “Animali in condominio: divieti e regole da rispettare”. Lunedì 19 maggio M. Benoit Torsegno sarà il relatore su “Il regolamento di condominio. Tipi di regolamento. La violazione del regolamento”, “Le sanzioni: chi le delibera e come si applicano”, “Anagrafe condominiale: doveri e diritti dei condomini” e “Assemblea condominiale”. Mercoledì 21 M. Ratto, S. Ruga, B. Flocchini e R. Gandolfo sul tema “La successione ereditaria: gestione e prevenzione delle controversie ereditarie”, “Individuazione e chiarimento dei diritti ereditari presenti o futuri. Quando conviene fare testamento. Come si fa testamento. Forme di testamento. Adempimenti”. Lunedì 26 maggio L. Russo e M. Russello interverranno su “Le spese condominiali: come si ripartiscono, come si pagano”, “Cosa accade se in condominio vi sono condomini morosi” e “Tabelle millesimali: quando e come si possono modificare”. Mercoledì 28 maggio incontro con C. Bendin e L. Galliano sulle “Nozioni elementari su Privacy e videosorveglianza” e su “Riscaldamento e la ripartizione delle spese”. Chiusura il 4 giugno con M. Russello su “Nozioni elementari di informatica ai fini condominiali” e “L’assemblea da remoto: cosa si deve sapere cosa si deve e non si deve fare”.

Per partecipare occorre inviare una mail a info@apegeconfedilizia.org.