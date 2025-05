Genova, furto su un’auto in sosta a Nervi: arrestati

Genova – I carabinieri della stazione di Nervi hanno arrestato due uomini di 25 e 40 anni per il tentato furto ai danni di un’auto in sosta.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere genovese di Nervi, quando i due hanno forzato lo sportello di un’autovettura, parcheggiata nel cortile del Collegio Emiliani, prelevando dal suo interno gli effetti personali del proprietario.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi di alcuni passanti che, dopo essersi accorto di quanto stava accadendo, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e hanno messo in fuga i due malviventi.

I militari dell’arma sono immediatamente intervenuti sul posto e, anche grazie alla descrizione fornita dai testimoni, si sono messi alla ricerca dei due presunti responsabili, rintracciandoli poco più tardi nei pressi di corso Europa.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come i due fossero già noti ai carabinieri per alcuni precedenti. Sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Nei loro confronti è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it