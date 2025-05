Genova, inizia la stagione balneare e scattano i primi divieti

Genova – La stagione balneare è ufficialmente iniziata ieri, 1 maggio 2025, e scattano i primi divieti di balneazione per acque non sicure lungo il litorale genovese.

Con un’ordinanza del sindaco facente funzioni è stato infatti istituito il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti del litorale cittadino:

– Cerusa, da civ. 1 di Via Romana di Voltri a civ. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354

– Divisione Acqui, da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui – lunghezza metri 575

– Spiaggia Multedo, da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan – lunghezza metri 263

Nei prossimi giorni Arpal eseguirà nuovi campionamenti delle acque lungo tutta la costa genovese ed in base alle analisi e dei risultati, verranno confermati o meno i divieti