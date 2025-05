Genova, revocato il divieto di balneazione a Multedo

Genova – La stagione balneare genovese, iniziata ufficialmente nella giornata di ieri, giovedì 1° maggio, si era aperta con tre divieti di balneazione lungo il litorale del capoluogo.

Tra questi, vi era quello che interessava la spiaggia di Multedo, sul ponente, dall’argine sinistro del Varenna fino a Rio Rostan, per una lunghezza totale di 263 metri.

I divieti di balneazione erano stati istituiti a seguito di un’ordinanza successiva ai rilevamenti di Arpal svolti lo scorso 29 aprile, ma è di poche ore fa la notizia della revoca dello stesso divieto per quanto riguarda la stessa spiaggia di Multedo, a seguito dei nuovi rilevamenti effettuati nelle scorse ore.

Per il momento, invece, rimangono ancora in vigore gli altri due:

– Cerusa, da civ. 1 di Via Romana di Voltri a civ. 30 di Via Camozzini–lunghezza metri 354

– Divisione Acqui, da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui–lunghezza metri 575

