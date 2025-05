Genova, rifiuti ingombranti abbandonati a Marassi: spunta anche una vasca da bagno

Genova – Ancora polemiche nei quartieri del capoluogo per un nuovo episodio di abbandono di rifiuti ingombranti per strada.

Questa volta, come testimoniano alcuni scatti condivisi sui social dagli utenti, è accaduto in corso Galliera, nel quartiere genovese di Marassi.

Un comodino, diverse travi di legno, alcune sedie e addirittura una vasca da bagno sono stati abbandonati sul marciapiede lato torrente Bisagno, senza un minimo senso civico e senza preoccuparsi delle persone che con passeggini o sedie a rotelle possono trovare notevoli difficoltà a ritrovarsi ‘ostacoli’ di questo genere sulla propria strada.

Come spesso accade, sono diversi gli utenti che segnalano episodi di questo tipo anche nelle proprie zone di residenza o nelle vie più vicine a casa.

Altrettanti sono quelli che si chiedono come sia possibile che alcuni cittadini abbiano abbandonato addirittura una vasca da bagno senza essere visti da nessuno o senza essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

