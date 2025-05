Genova, ruba in un negozio in via XX Settembre e prende a testate il vigilante

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne, senza dimora, per il reato di rapina. Mercoledì mattina il giovane è stato visto dai dipendenti del negozio ‘Pull&Bear’, in via XX Settembre, entrare nei camerini di prova con alcuni capi di abbigliamento ed uno zaino vuoto al seguito.

Poco dopo il soggetto ha riposto alcuni jeans ma è uscito con lo zaino pieno facendo suonare il sistema di allarme.

Inseguito da personale della vigilanza, ha ingaggiato con loro una colluttazione, a calci e pugni, colpendo un dipendente con una testata in fronte.

All’arrivo sul posto degli agenti, il ragazzo è stato fermato e riportato alla calma.

A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti nel suo zaino i vestiti appena asportati, del valore complessivo 200 euro circa, ma anche due profumi del vicino negozio “Zara” (valore 50 euro), anche questi prelevati senza pagare.

Tutta la merce è stata restituita agli aventi diritto, fissata per questa mattina la direttissima per il 20enne.

