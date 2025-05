Marassi, tentano la truffa del falso incidente ma vengono arrestati

Genova – Hanno tentato di raggirare un’anziana pensionata con la tecnica del falso incidente e del falso carabiniere e quando la donna ha capito che si trattava di una truffa le hanno rubato un prezioso orologio, ricordo di famiglia.

Nel pomeriggio del 29 aprile 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Genova hanno tratto in arresto , in flagranza di reato, due uomini, rispettivamente di 20 e 47 anni, resisi responsabili di furto in abitazione e tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana donna.

L’attività investigativa è scaturita a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, relative a tentativi di truffa perpetrati con il noto stratagemma del “finto maresciallo dei Carabinieri”. Le vittime designate erano prevalentemente donne anziane, contattate telefonicamente da falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine con il pretesto di verificare la presenza in casa di gioielli “sospetti”.

Grazie alla tempestiva reazione di una delle vittime, residente nel quartiere Marassi, e alla successiva attività di osservazione e pedinamento, i militari riuscivano ad individuare l’autovettura utilizzata dai sospetti. Dopo un breve appostamento, i due soggetti venivano bloccati a bordo di un’autovettura a noleggio.

Nel corso del controllo, i carabinieri rinvenivano all’interno del veicolo un orologio da donna in oro, che poco prima il ventenne aveva asportato dall’abitazione della vittima, dopo che quest’ultima si era rifiutata di consegnargli numerosi monili in oro che era stata indotta a preparare dal “telefonista”. L’orologio veniva successivamente riconosciuto dalla vittima con assoluta certezza e restituita alla stessa. I due uomini sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel contrastare le truffe in danno di persone anziane, fenomeno particolarmente insidioso e in preoccupante crescita. L’attenzione investigativa resta alta, così come l’appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente ogni situazione sospetta.