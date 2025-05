Pietra Ligure, arrestati due giovani trovati con mezzo chilo di cocaina

Pietra Ligure (Savona) – Due giovani sono stati arrestati dalle forze dell’ordine a seguito di attività investigative condotte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.

É accaduto nel territorio comunale di Pietra Ligure, dove i due sono stati trovati in possesso di circa mezzo chilo di cocaina, oltre che di circa 2.500 euro in contanti che gli inquirenti avrebbero considerati provenienti dall’attività di spaccio.

La droga, inoltre, era già suddivide in piccole dosi ed era quindi pronta per essere venduta.

Per questo motivo, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dei controlli svolti dagli agenti, è emerso come i due fossero irregolari su territorio nazionale e come avessero già diversi precedenti di polizia.

