Meteo Liguria, giornata soleggiata ma peggiora nel week end

Il campo di alta pressione presente sull’Italia e sul Mediterraneo garantisce per oggi, venerdì 2 maggio 2025, una giornata tutto sommato stabile e di cielo in gran parte sereno ma correnti d’aria umida accompagnate da nuvole interesseranno la Liguria tra sabato e domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 Maggio 2025

Su tutta la regione si prevede tempo stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche nube nelle aree interne attorno a mezzogiorno e velature sul ponente in serata.

Venti

Inizialmente deboli, in rinforzo da sud fino a moderati sui versanti padani nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento nelle aree interne e versanti padani, in contenuto calo lungo la fascia costiera

Sulla costa temperature tra +13°C/+16°C e massime tra +19°C/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+13°C e massime tra +20°C/+25°C