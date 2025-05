Sciarborasca, appelli sui social per ritrovare una poiana fuggita

Cogoleto (Genova) – Un appello sui social per ritrovare Igor, un magnifico esemplare di poiana fuggito lo scorso 27 aprile da Sciarborasca, dove vive con la sua proprietaria.

Una ricerca molto particolare quella in corso da giorni tra le alture di Cogoleto, nel ponente genovese e Urbe, in provincia di Savona, dove Igor è stato segnalato per l’ultima volta.

Si tratta di una Poiana di Harris, ed è riconoscibile per il laccetti (geti) che porta alle zampe a seguito di addestramento per farne un rapace “domestico”.

La poiana di Harris si riconosce poi per il becco e le zampe di un colore giallo intenso e il piumaggio marrone con la punta della coda bianca.

La proprietaria è comprensibilmente preoccupata perchè Igor non è abituato a vivere libero e senza il supporto di un umano e potrebbe ferirsi o faticare ad alimentarsi cacciando in modo naturale.

L’ultimo avvistamento confermato di Igor è avvenuto a Urbe, nel savonese, qualche giorno fa. Una buona notizia perché significa che è vivo e non è debilitato ma, per contro, si sta allontanando dalla sua casa e questo rende più difficile un suo ritorno “spontaneo”, rintracciando la via di casa.

Chi lo dovesse avvistare può contattare i numeri 3400758978 o 3409444736

