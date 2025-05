Voli Genova-Varsavia, al via il primo collegamento: tutte le info

Genova – Nuovo collegamento per l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. A partire dalla giornata di ieri, giovedì 1° maggio, infatti, è scattato il collegamento aereo tra il capoluogo ligure e la città di Varsavia, che era stato annunciato lo scorso autunno.

La nuova rotta tra Genova e la capitale della Polonia opera tre volte alla settimana tramite la compagnia aerea Wizz Air e si va ad aggiungere a quelle che collegano la Liguria con Budapest e Tirana.

Come detto, sono tre i voli previsti ogni settimana: questi opereranno ogni martedì, ogni giovedì e ogni sabato.

“Il lancio della rotta Genova–Varsavia rappresenta un passo importante – si legge nella nota – per rafforzare la presenza di Wizz Air in Italia e per potenziare la connettività internazionale della Liguria. Durante l’estate 2025, la compagnia opererà oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, offrendo il numero record di 13 milioni di posti a tariffe accessibili.

Varsavia, conosciuta come la “Città Fenice” per essere rinata dopo la quasi totale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi affascina i visitatori con il suo mix unico di storia, cultura e modernità. Dalla città vecchia, Patrimonio UNESCO, al Castello Reale, passando per il Parco Łazienki con il celebre Palazzo sull’Isola, la capitale polacca offre innumerevoli esperienze. E i viaggiatori potranno anche scoprire la gastronomia locale, gustando piatti tradizionali come i pierogi, il bigos e l’amato cheesecake sernik“.

