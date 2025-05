Chiavari, aggredisce la moglie per un prestito, arrestato

Chiavari – Ha aggredito la moglie accusandola di dovergli restituire del denaro prestato anni fa. I carabinieri di Chiavari hanno arrestato un pensionato di 85 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. lesioni personali e tentata estorsione.

A chiamare i militari i vicini che sentivano le urla della donna provenire dall’apparamento dove i due vivono da tempo.

Secondo le prime ricostruzioni l’anziano, convinto che la donna gli debba del denaro che sarebbe stato prestato anni fa, ha iniziato l’ennesima lite con la consorte che è però degenerata nelle violenze e nei maltrattamenti.

La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti e per refertare i segni dell’aggressione mentre l’anziano è stato accompagnato a casa di parenti dove dovrà restare sino all’udienza di convalida del suo arresto.

Nel frattempo sono stati attivati i servizi sociali per capire se le liti fossero una costante e se l’anziano è lucido o vittima di una degenerazione cognitiva.