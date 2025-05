Domenica 11 maggio torna la Sagra del Pesce di Camogli, il programma

Camogli (Genova) – Domenica 11 maggio attese a Camogli migliaia di persone per lo storico appuntamento e, alla vigilia, per la festa di San Fortunato, con la processione e l’accensione dei falò-scultura sulla spiaggia.

Questa mattina (ieri, ndr), in Sala Giunta, è stata presentata la 73ª Sagra del Pesce, in programma domenica 11 maggio. Dopo l’introduzione del sindaco, Giovanni Anelli, hanno illustrato i dettagli il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, il presidente della Pro loco Vittorio Crovetto e, in videoconferenza, Mariella Cerulli, direttrice Marketing & Communication dell’Oleificio Zucchi S.p.A., main sponsor della manifestazione.

Presente l’assessora al Turismo Emanuela Caneva. La Martini, che fornisce i 30 quintali di pesce azzurro pronti a essere tuffati nella maxi padella, ha inviato un messaggio ribadendo il suo legame con la Sagra «con l’orgoglio e l’emozione di farne ancora parte». Ad Antonio Verdina, già presidente “di lungo corso” della Pro loco e attuale consigliere, assente per impegni irrevocabili, l’Amministrazione e la Pro loco hanno rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

In sala Alessio Devoto, autore del disegno stampato sul manifesto, Luca Garau e Gianfranco Merello, rispettivamente presidente della Croce Verde Camogliese e del gruppo U Dragun, e Marco Donati, consigliere della Pro loco. Poi Federica Pesle, comandante della polizia municipale, e membri degli Uffici comunali.

I relatori hanno annunciato, tra le “chicche”, la distribuzione gratuita della frittura (eventuali offerte, libere, saranno destinate dalla Pro Loco a una realtà del territorio), la presenza, oltre a quelli di Porto e Pinetto, del terzo falò, costruito dai volontari del quartiere Rissêu, per la regia dell’associazione culturale San Fortunato, e l’arrivo di circa 90 pullman.

I 3 mila litri di olio Zucchi Fritto Libero! assicurano qualità ed ecosostenibilità, così come le vaschette usate per servire il pesce.

La distribuzione inizierà alle 10:00 circa e, altra novità dell’edizione 2025, andrà avanti non stop, senza interruzione. Alla processione della vigilia, con la statua di San Fortunato (e la “rincorsa” dei portatori sulle scale della basilica) e i Crocifissi delle confraternite, saranno presenti sindaci del Golfo Paradiso e del Tigullio, come ha anticipato Giovanni Anelli.——————————————————————————————————

