Elezioni Genova, oggi il confronto tra candidati su Disabilità e Inclusione

Genova – Si terrà oggi pomeriggio, alle 17, presso la sala del Cap in via Albertazzi, il primo confronto tra candidati sindaco alle elezioni amministrative di Genova sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione.

L’evento, organizzato dall’associazione Genova Inclusiva, consentirà ai Cittadini di porre domande dirette ai candidati alla carica di primo cittadino.

Domande che potranno essere depositate in un’apposita urna a partire dalle 16,30 quando inizierà l’ingresso alla sala che ha posti limitati.

Genova Inclusiva, che raduna famiglie con bambini disabili ma anche operatori del settore, insegnanti e addetti alla Formazione, ricorda in modo apolitico e trasversale che “una città si misura da come guarda ai più fragili. Ci sono numeri. Freddi, spietati, oggettivi.

E poi ci sono le persone. Invisibili dietro quei numeri. Ma reali. Sofferenti”.

“Quando ISTAT, Openpolis, GIMBE, e altre autorevoli fonti ci dicono che la vivibilità della nostra città sta peggiorando – scrive Genova Inclusiva – che aumentano gli incidenti stradali e sul lavoro, che la povertà cresce e che tanti, troppi, sono costretti a spostarsi per potersi curare o non riescono a farlo , non stanno solo compilando statistiche come i cedimenti strutturali nelle scuole non sono casistica. Stanno raccontando storie. Di madri sole, di bambini malati, di anziani abbandonati, di lavoratori dimenticati e luoghi invecchiati che han bisogno di interventi immediati”.

Poi Genova inclusiva rivolge un appello ai candidati: “ciascuno di voi, candidati, ha idee e soluzioni. Alcune valide, altre discutibili. Ma una cosa non vi è concessa: negare la realtà.

Dietro quei numeri ci sono vite che gridano. Gridano aiuto. E aspettano, da chi si candida a guidare una città, non slogan, ma ascolto. Non promesse, ma impegno. Il compianto Papa Francesco e il nostro Presidente della Repubblica, in più occasioni, hanno richiamato le istituzioni a una maggiore sensibilità verso chi vive in condizioni di fragilità.