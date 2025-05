Genova, fiamme in via Tanini a Borgoratti, bruciano auto e moto

Genova – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato in via Tanini, nel quartiere di Borgoratti.

I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei residenti risvegliati di soprassalto per il forte rumore e l’odore di bruciato che si andava espandendo ovunque.

Le autopompe hanno raggiunto la zona del rogo e iniziato le operazioni di spegnimento. In fiamme alcune auto e motorini posteggiati.

Spento il rogo sono state avviate le prime operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme, quasi certamente dolose.

Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini sul rogo. Negli ultimi giorni la zona è stata interessata da diversi episodi di cronaca “sospetti” con ragazzi ubriachi che hanno devastato un autobus perché il conducente non li voleva a bordo con bottiglie e bicchieri e l’aggressione di una persona, in un’area verde, che ha raccontato di un gruppo di ragazzetti che, dopo avergli chiesto una sigaretta, rifiutata, hanno iniziato a spintonarlo e poi a malmenarlo.

(Foto dei Vigili del Fuoco)