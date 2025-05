Genova, incendio in appartamento in via Nizza: salvati una donna e il suo gatto

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio, quando ai vigili del fuoco è giunta una segnalazione di fuoriuscita di fumo da un appartamento situato in via Nizza, nella zona tra i quartieri genovesi della Foce e di Albaro. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini.

Dopo essersi portati sul posto, i pompieri sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno trovato un pentolino lasciato sul fuoco.

Inoltre, all’interno dell’appartamento è stata trovata una donna di 65 anni riversa per terra. Soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’accaduto, è stata trasportata all’ospedale San Martino. Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni di salute, nonostante all’arrivo dei pompieri fosse in stato di incoscienza.

Infine, all’interno dell’appartamento è stato trovato e tratto in salvo anche il gatto della donna, affidato alle cure della Croce Gialla.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it