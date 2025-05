Genova, laghetti di Nervi inquinati con liquido bianco e puzzolente

Genova – Forte preoccupazione per il misterioso sversamento di liquido biancastro lattiginoso e dal forte odore chimico che ha interessato il corso d’acqua che forma i “laghetti” di Nervi, sulle alture del quartiere del levante genovese.

I residenti della zona e gli escursionisti che frequentano la zona in questi giorni di feste, hanno segnalato sui social e alle autorità competenti il preoccupante fenomeno e si augurano che Arpal e forze dell’ordine intervengano per stabilire se si tratti di sostanze chimiche pericolose o di un qualche fenomeno mai comunque osservato prima.

Una vera e propria emergenza ambientale considerato che i laghetti sono frequentati da persone che ci si tuffano e che il corso d’acqua scende verso il mare e sfocia nel porticciolo di Nervi, altro luogo dove la balneazione è vietata ma ampiamente praticata.

Preoccupazione anche per la colonia di germani reali e oche di varia provenienza e che proprio in questo periodo hanno iniziato la deposizione delle uova nei nidi costruiti vicino al greto del torrente.

Il liquame che colora di bianco lattiginoso le acque del corso d’acqua ha un pungente odore chimico e certamente non è un fenomeno naturale.

Le acque limpide e cristalline, che in estate offrono refrigerio a tanti genovesi in cerca di “spiagge” non affollate, potrebbero essere in pericolo.