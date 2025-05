Omicidio Sargonia Danka, nuova udienza per Aldobrandi

Sanremo (Imperia) – E’ attesa per il 9 maggio 2025 la nuova udienza del processo a carico di Salvatore Aldobrandi, il pizzaiolo di 75 anni accusato dell’omicidio di una ragazza svedese, Sargonia Dankha, nel novembre 1995. L’udienza è stata fissata dal Tribunale del Riesame di Genova per valutare il ricorso contro l’ordinanza del tribunale che, di fatto, ha escluso per Aldobrandi la possibilità di uscire dal carcere per motivi di salute e di età per scontare la condanna, valutata in primo grado, all’ergastolo.

Aldobrandi è al centro del “cold case” avvenuto nel novembre 1995 in Svezia e che ha visto la sparizione improvvisa della ragazza che, all’epoca, era la fidanzata dell’uomo che viveva nella città di Linkoping.

La giovane non è mai stata ritrovata e i sospetti, già all’epoca, si erano concentrati sull’uomo che era poi stato rimesso in libertà perché il cadavere non venne mai ritrovato.

I genitori e gli amici della ragazza scomparsa e presumibilmente uccisa, non si sono mai arresi ed hanno ottenuto la riapertura del caso in Italia e la condanna in primo grado all’ergastolo per l’unico sospettato.

Aldobrandi ha presentato ricorso in Appello per la sentenza e, nel frattempo, chiede di poter scontare agli arresti domiciliari la pena non ancora definitiva.