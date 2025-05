Meteo Liguria, tornano ad aumentare le nuvole, lunedì temporali

Il campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo si indebolisce lentamente lasciando passare correnti di aria umida che riportano le nuvole sulla Liguria.

Tra la giornata di oggi, sabato 3 maggio 2025 e domani, domenica 4 maggio previsti annuvolamenti sparsi ma con basso rischio di pioggia. Lunedi 5 maggio, invece, deciso peggioramento con precipitazioni anche temporalesche.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 3 Maggio 2025

Su tutta la regione si prevede il transito di nubi medio-alte. A tratti avremo velature spesse con il sole che potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato.

Non si esclude qualche goccia di pioggia o brevissimo piovasco in corrispondenza degli addensamenti più consistenti.

In serata tendenza a generale rasserenamento da ovest verso est.

Venti moderati da sud-est lungo la costa, forti da sud nel pomeriggio sui versanti padani e sui crinali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in calo le massime sui versanti padani, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +15°C/+17°C e massime tra +19°C/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +6°C e +14°C e massime tra +19°C/+22°C