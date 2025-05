Ventimiglia, turista spagnolo cade sugli scogli e muore

Ventimiglia (Imperia) – Un malore fatale potrebbe essere la causa della tragica morte, avvenuta intorno all’ora di pranzo, di un turista spagnolo di 70 anni che ha perso la vita cadendo in mare dalla scogliera dei Balzi Rossi, vicino al confine con la Francia.

L’uomo si trovava su un muretto quando è stato visto cadere sugli scogli e finire poi in mare.

Subito sono scattati i soccorsi e le persone sul posto si sono lanciate in mare mentre altre chiamavano il numero di emergenza 112 che ha inviato ambulanza e automedica del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L’anziano avrebbe battuto la testa con violenza sulla scogliera ma forse era già stato colpito da un malore fatale.

Sul posto anche le forze dell’ordine e il corpo è stato trasferito all’obitorio per l’autopsia che quasi certamente verrà disposa dal magistrato che segue il caso.