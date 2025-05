Genova, centro blindato per la manifestazione di CasaPound

Genova – Centinaia di agenti e militari in assetto anti guerriglia, strade chiuse e blindati posizionati “a protezione”. Cresce, nel centro cittadino, la tensione per il corteo organizzato da CasaPound e da molte associazioni della destra più radicale per ricordare la tragica uccisione di Ugo Venturini il militante del Movimento Sociale Italiano (MS)) ucciso durante un comizio di Almirante nel 1970.

A partire dalle 10,45 i militanti di CasaPound si riuniranno in piazza della Vittoria per commemorare la morte di Venturini e per condannare, a 55 anni dall’evento, l’omicidio del militante MSI, colpito alla testa da una bottiglia di vetro piena di sabbia, lanciata contro le persone che assistevano al comizio.

Una risposta delle associazioni antifasciste non si è fatta attendere e sui social molti gruppi come Genova Antifascista si sono date appuntamento, alla stessa ore, nei giardini di Brignole per una contro-manifestazione.

Una vicinanza considerata “a grave rischio” da chi è chiamato a tutelare l’ordine pubblico e pertanto l’intera zona viene “blindata” per mantenere divise le due manifestazioni e per evirare il confronto diretto tra i partecipanti ai due cortei.

A innalzare il livello della preoccupazione delle forze dell’ordine il post apparso sui social nelle ultime ore:

“Apprendiamo dai social che domenica 4 maggio, Casapound ha dato appuntamento in piazza della Vittoria alle 10:45 per la commemorazione di Ugo Venturini – scrivono da Genova Antifascista – Una parata fascista che andrà da piazza della Vittoria fino a viale Ugo Venturini, due metri. Una parata fascista che di norma non dovrebbe aver luogo, in virtù della mozione del Consiglio Comunale del gennaio 2018 che vieta spazi pubblici a realtà che si rifanno all’ideologia fascista. Una parata nazista che anche stavolta contrasteremo con ogni mezzo necessario”.