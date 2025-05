Genova, gira l’Europa in camper e perde il gatto, si fermerà a Multedo

Genova – Sta girando l’Europa in camper ma si fermerà a Multedo sino a quando non ritroverà il suo gatto Gigi. E’ la decisione di Alice, milanese, in viaggio con i suoi animali per un’esperienza davvero particolare.

Purtroppo Alice ha smarrito il suo gatto durante la sosta vicino alla spiaggia di Multedo, nell’omonimo quartiere genovese e senza di lui non intende ripartire perchè “fa parte della famiglia”.

Una decisione che, però rischia di costare molto alla viaggiatrice che avrebbe un calendario ed una serie di tappe da rispettare.

L’amore per i suoi animali, però, è più forte dell’obiettivo e quindi Alice ha deciso di lanciare un appello sui social, chiedendo aiuto ai genovesi.

“Buongiorno a tutti! Sono Alice e vengo da Milano, viaggio in camper per l’Europa con i miei animali, tra cui il mio gatto Gigi. Gigi è un gatto di proprietà, microchippato e castrato, ma nato e cresciuto con questo stile di vita per cui abituato ad uscire e rientrare al camper.

Da 2 notti non rientra e temo proprio che lo abbia preso qualcuno credendolo di strada.

Ci troviamo nel parcheggio della spiaggia a multedo, finché non lo ritrovo (spero non morto) resterò qui a cercarlo in quanto membro della mia famiglia. Se qualcuno lo avesse anche solo visto o sentito qualcosa di utile, mi contatti o mi venga a cercare al camper!

Grazie mille per aver letto e per l’aiuto. Una buona giornata a tutti! Aggiungo il mio contatto telefonico 392 563 4001”