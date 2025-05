Imperia, grave incidente a Porto Maurizio, ferito un motociclista

Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni del motociclista di 50 anni rimasto coinvolto, ieri sera, nel grave incidente stradale avvenuto a Porto Maurizio, lungo via Gabriele D’Annunzio.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora da accertare finendo incastrato sotto una vettura.

L’allarme è scattato intorno alle 20 grazie alle chiamate al numero di emergenza 112 di alcuni passanti che hanno visto la moto a terra e l’uomo sotto la vettura.

Sul posto sono accorsi i mezzi della Croce Bianca e all’automedica Alfa 1 del 118 e i vigili del fuoco di Imperia che hanno estratto il motociclista da sotto la vettura.

In considerazione della gravità delle condizioni di salute del ferito è stato disposto anche l’intervento dell’elicottero Grifo che ha recuperato il motociclista stabilizzato e lo ha trasferito velocemente al pronto soccorso.

Proseguono intanto le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato gravi disagi alla viabilità per la chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso.