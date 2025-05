Meteo Liguria, aumentano le nuvole e in serata temporali

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si attenua sempre di più lasciando passare correnti più fresche ed umide in direzione del Mediterraneo centro-occidentale e della nostra Penisola. Attese dunque condizioni di spiccata variabilità ed a tratti di instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 Maggio 2025

Nella prima parte di giornata, cieli molto nuvolosi o coperti, con piovaschi intermittenti associati, tra savonese e genovesato occidentale; sul resto della regione tempo asciutto con nuvolosità sparsa, non mancheranno delle schiarite, specie nelle aree interne orientali.

Dalle ore centrali del giorno, incremento della copertura nuvolosa sull’intero territorio regionale e, nel corso del pomeriggio, deboli piogge intermittenti potranno interessare il settore centro-orientale.

In serata, è atteso un incremento delle precipitazioni, che assumeranno carattere di rovescio o temporale, sempre sul centro-levante.

Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali, rinforzi fino a forti sui versanti padani.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime stabili, massime stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa temperature tra +13°C/+18°C e massime tra +19°C/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +5°C/+14°C e massime tra +17°C/+22°C