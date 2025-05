A Quarto celebrato il 165° anniversario della partenza dei Mille

Genova – Questa mattina, come ogni anno, Genova ha voluto rendere omaggio ai 1089 uomini – e una donna – che si imbarcarono nell’impresa più importante del Risorgimento: la spedizione dei Mille, partita da Quarto, il 5 maggio del 1860, che portò all’unità d’Italia.

La cerimonia è iniziata allo scoglio di Quarto dove sono state deposte le corone di alloro del Comune di Genova e di Città Metropolitana. Un’altra corona è stata depositata sotto il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi. Alla Stazione di Quarto è stata poi scoperta la targa intitolata a Rose Montmasson, l’unica donna che partecipò all’impresa dei Mille: persona libera, ferma nei suoi ideali, capace di scelte coraggiose e a volte dolorose, come quella che fece nel 1860, anno che la consacrerà alla storia. Contro il parere di suo marito ottenne, infatti, il permesso di Garibaldi ad imbarcarsi per partecipare a quella che diventerà l’impresa più coraggiosa e ardimentosa del Risorgimento.

Alle celebrazioni del 5 maggio, per la prima volta, ha partecipato anche la Fanfara dei Bersaglieri “Roberto Lavezzeri” di Asti, che ha inserito l’evento di Quarto all’interno del suo programma nazionale. La Fanfara si è esibita a villa Garibaldi, alla presenza delle istituzioni e degli studenti della scuola primaria Sacro Cuore IC di Quarto, della scuola Primaria Gilberto Govi IC di Sturla, San Martino e dell’Ente Formazione Professionale CNOS FAP Genova Quarto.

