Genova, altre tre serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana sono previste altre tre serate di chiusura della metropolitana.

Il servizio sarà sospeso martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio. Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.

Come specificato da Amt sul proprio sito, anche questa settimana proseguiranno i lavori di manutenzione lungo la linea.

Disagi, quindi, per tutte le persone che sono solite usufruire del servizio durante le ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera sarà garantito dalle linea 9 degli autobus, la quale non copre però tutto il percorso della metropolitana, ma effettua la sua partenza a Caricamento per poi procedere in direzione Pontedecimo.

