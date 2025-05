Genova, chiuso per allagamento il sottopasso di Campi

Genova – Torna la pioggia e torna a chiudere per allagamento, il sottopasso che collega via Tea Benedetti a via della Superba, a Cornigliano/Campi.

Le precipitazioni della notte hanno fatto scattare per l’ennesima volta la chiusura del tratto di strada che collega la viabilità di Campi alla strada della Superba.

Disagi per automobilisti e trasportatori che sono costretti a restare sulla viabilità locale e proteste per il ripetersi delle chiusure ad ogni acquazzone nemmeno troppo forte.