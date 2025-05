Genova, in servizio il primo filobus del progetto Assi di Forza

Genova – Entra in servizio oggi, lunedì 5 maggio, il primo filobus del progetto Assi di Forza che viaggerà sulla linea 20. Ecco, di seguito, i dettagli:

“Entra in servizio – spiega Amt in una nota – sulla linea 20 il primo dei nuovi filobus 100% elettrici Solaris acquistati da AMT in qualità di soggetto attuatore per il Comune di Genova, nell’ambito del progetto 4 Assi di Forza.

Presenti oggi all’avvio del servizio il sindaco facente funzioni e l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, insieme alla presidente di AMT Ilaria Gavuglio.

In totale, i filobus Solaris previsti dal progetto sono 112, per un investimento complessivo di circa 100,8 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal ministero dei Trasporti alla rivoluzione green di Genova. A oggi, sono 39 quelli già consegnati e presenti in flotta.

Trattandosi del primo esemplare di una grande flotta di nuovi filobus che progressivamente entreranno in servizio in città, il mezzo è stato sottoposto, in questi mesi, a una fase di omologazione e collaudo ministeriale particolarmente articolata e complessa, con prove specifiche e approfondite sulle varie parti del veicolo, considerata la sua alta componente tecnologica che va a innestarsi su un elaborato e infrastrutturato sistema di trasporto. Terminato il periodo di collaudo, il filobus è ora pronto a entrare in servizio, sostituendo uno degli attuali filosnodati, lungo il percorso della linea 20. Lo stesso avverrà, nei prossimi mesi, per gli altri nuovi mezzi di ultima generazione. Con l’avanzare del progetto sulle 4 principali direttrici urbane, i filobus verranno progressivamente messi in esercizio sugli assi Ponente, Levante e Centro.

Il filobus, un Solaris modello Trollino nT18, lungo 18 metri e con una capacità di 133 posti totali, è un mezzo green di ultima generazione: dotato di tecnologia Imc (In motion charging), è in grado di percorrere le vie di Genova sia in modalità bifilare, sia con alimentazione a batteria elettrica, con 4 pacchi di batterie distribuiti tra il tetto e nel vano posteriore del veicolo. Gli interni sono studiati per garantire il maggior comfort di viaggio possibile ai passeggeri: 36 posti a sedere, due postazioni per persone con disabilità e relativa rampa di accesso e 40 prese usb. Il mezzo è dotato inoltre di illuminazione a led e aria condizionata (anche nel posto guida). Si conferma la forte attenzione per la sicurezza di autista e passeggeri, con la cabina del posto guida completamente chiusa e un impianto di videosorveglianza con 6 telecamere e altre 4 telecamere specifiche per il sistema conta-passeggeri.

L’entrata in servizio del nuovo mezzo sarà l’occasione per avviare una fase di sperimentazione del sistema di bigliettazione elettronica della Regione Liguria: una hostess e uno steward saranno presenti a bordo del mezzo, per circa un mese, per supportare la clientela sull’utilizzo della nuova obliteratrice e del sistema di bigliettazione elettronica e sulla validazione del titolo di viaggio”.

