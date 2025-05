Genova, la polizia interviene per una lite in casa e trova della droga: 23enne in manette

Genova – Nel corso del pomeriggio di sabato 3 maggio gli agenti di polizia sono intervenuti presso un appartamento situato in via Caffaro, nel quartiere genovese di Castelletto, dove è stata segnalata una violenta lite tra tre persone, con una donna che fuggiva dalla finestra e con un uomo che si metteva al suo inseguimento.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la coppia e hanno tentato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. É emerso che l’abitazione in questione fosse adibita ad affittacamere.

I poliziotti si sono recati proprio presso l’appartamento per approfondire i propri controlli, dai quali è emerso che il terzo partecipante alla lite, un 23enne, non fosse presente in casa.

Quando ha fatto rientro, le forze dell’ordine hanno notato nella sua stanza degli involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e 340 euro in banconote, che gli agenti hanno considerato provenienti dall’attività di spaccio. Per questo motivo è stato arrestato.

