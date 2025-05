Genova, oggi al Lagaccio manifestazione contro la maxi isola ecologica

Genova – Appuntamento alle 18 – tempo permettendo – per la manifestazione organizzata nel quartiere del Lagaccio per chiedere impianti sportivi e aree verdi invece della maxi isola ecologica progettata da Amiu.

Tante le associazioni, i comitati e i gruppi di Cittadini che scenderanno in strada, in via Bartolomeo Bianco, per chiedere che il Comune riveda la decisione, presa senza consultazioni sul territorio, di trasformare l’area verde dell’ex centro sociale TDN (Terra di Nessuno) nella struttura più grande in città per la raccolta differenziata e i rifiuti ingombranti.

Una servitù che il quartiere rifiuta e respinge anche alla luce della presenza, sempre in zona, di altri impianti sportivi di eccellenza e che potrebbero essere invece potenziati per creare una cittadella dello sport in una zona che per decenni è stata invece trascurata e soggetta a degrado anche sociale.

Un appello verrà lanciato pubblicamente ai candidati sindaco affinché si pronuncino in modo inequivocabile sul progetto.

“Chi è favorevole o contrario al progetto per la maxi isola ecologica lo dica apertamente – spiegano i Comitati – e lasci che gli elettori abbiano questa informazione per decidere chi votare”.