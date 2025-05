Genova, parto in casa a Sestri Ponente: neomamma guidata dagli operatori del 118

Genova – Nel corso della notte appena trascorsa, tra domenica 4 e lunedì 5 maggio, una mamma ha partorito in casa nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

É stata la stessa donna, accorgendosi dell’inizio del travaglio, a chiamare gli operatori del 118 e a richiedere l’intervento di un’ambulanza che la trasportasse all’ospedale.

La piccola, però, aveva fretta di nascere e l’ha fatto prima dell’arrivo sul posto dell’ambulanza.

Questo è stato possibile anche grazie allo stesso operatore, che ha guidato la donna e il padre durante tutte le operazioni del parto, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti durante la formazione.

All’arrivo sul posto dei sanitari, intorno alle ore 3, la bambina era già nata. Sia la mamma che la figlia sono state trasportate all’ospedale San Martino per gli accertamenti, ma entrambe si trovano in buone condizioni.

