Genova, saluto romano alla commemorazione, presto identificati i partecipanti

Genova – Sarebbero 150 i militanti di estrema destra per i quali è in corso la identifcazione ad opera della Digos dopo che ieri, domenica 4 maggio, ai giardini di Brignole hanno fatto il saluto romano durante la commemorazione di Ugo Venturini. Alcuni di loro, genovesi, sono già noti alla Questura in quanto fondatori o militanti assidui delle due sedi di estrema destra La Risoluta (Casapound) e La Superba (Lealtà Azione).

Secondo le indiscrezioni il lavoro degli investigatori guidati dalla dirigente Simona Truppo sarebbe “appena cominciato”.

In particolare, gli investigatori starebbero esaminando i video ripresi dalla polizia scientifica e altri acquisiti dai Media e l’esame delle targhe della auto giunte da fuori Genova per risalire all’elenco completo dei partecipanti

Su 150 partecipanti alla commemorazione, infatti, poco più della metà erano genovesi mentre gli altri sarebbero arrivati dalla Lombardia, in particolare da Milano ma anche dalla Spezia, Piacenza e Reggio Emilia.

Completate le identificazioni la Digos porterà una relazione alla Procura e saranno i magistrati a decidere come procedere. Come sta accadendo un pò in tutta Italia per manifestazioni di questo tipo a pesare sulle indagini è infatti la sentenza depositata un anno fa dalle sezioni unite della Corte di cassazione secondo le quali il saluto romano è penalmente punibile solo quando integra il «concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista».