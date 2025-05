Genova, scappa al controllo e viene trovato con 3 etti di droga: denunciato 21enne

Genova – Una fuga rocambolesca che è terminata con la denuncia per un giovane di 21 anni. É quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, in via Torti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Qui gli agenti hanno tentato di fermare il 21enne per un normale controllo, ma alla vista dei poliziotti il giovane si è dato alla fuga.

Questa è durata per alcuni minuti e ha visto anche il lieve ferimento di un agente, che è caduto durante la corsa e si è procurato delle ferite guaribili in sette giorni.

Anche grazie all’arrivo dei rinforzi, il fuggitivo è stato fermato poco dopo. Subito perquisito, è stato trovato in possesso di circa 2800 euro in contanti e ha ammesso di essersi disfatto di alcune dosi di hashish durante la fuga e di possedere tre etti della stessa sostanza all’interno della propria abitazione. Inoltre, nella casa sono stati trovati anche un telefono cellulare e del materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato portato in Questura e nei suoi confronti è scattata la denuncia.

