Genova, sottopasso di Brin ancora allagato

Genova – Tornano le piogge e torna ad allagarsi il sottopasso di Brin a Certosa. Sono bastate le precipitazioni della notte a far scattare l’ennesima emergenza che ha portato alla chiusura del sottopasso per allagamento.

Sul posto la polizia locale che, intorno all’1,30 ha diffuso il messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Il passaggio resta chiuso e sarà probabilmente necessario l’intervento dei vigili del fuoco nello stesso punto dove solo poche settimane fa era caduta una valanga di fango.

Feroci le proteste dei residenti e di chi lavora nella zona anche per le difficoltà a raggiungere la scuola che si trova in zona.

