Genova, violenza a Marassi: aggredisce con calci e pugni la moglie, 41enne arrestato

Genova – Un grave episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa nel quartiere genovese di Marassi, dove gli agenti della polizia di stato sono intervenuti per una violenta aggressione domestica in un appartamento.

L’iniziale lite avrebbe coinvolto due coniugi e avrebbe visto il marito, un uomo di 41 anni, colpire violentemente la moglie con calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in un secondo momento all’ospedale San Martino di Genova: qui alla donna sono state riscontrate delle ferite guaribili in 20 giorni.

Gli agenti hanno svolto prima gli accertamenti, dal quale è emerso che le violenze e i soprusi nei confronti della donna andassero avanti ormai da diversi anni. Non è stato chiarito il motivo della lite.

Il 41enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine presenti sul posto e trasportato in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni aggravate.

