Genova, violenza sulle donne: diversi interventi della polizia nel weekend

Genova – Sono stati diversi gli interventi della polizia nel weekend appena trascorso.

In totale, gli agenti sono intervenuti per 25 liti, 17 delle quali scoppiate in ambito familiare.

Tra questi, oltre al 41enne arrestato a Marassi per aver massacrato di botte la moglie causandole ferite guaribili in 20 giorni, se ne segnalano almeno altri tre per episodi di violenza sulle donne, tutti avvenuti nella serata di sabato 3 maggio all’interno di appartamenti situati tra le vie del capoluogo.

Un 37enne, sul quale gravava già un provvedimento di ammonimento, è stato denunciato per percosse nei confronti della fidanzata.

Un 24enne è stato denunciato per lesioni aggravate per aver lanciato un paio di forbici e degli oggetti da cucina nei confronti della fidanzata.

Un 52enne è stato denunciato per minaccia grave perché, dopo esser rientrato in casa in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, ha litigato con la convivente e l’ha minacciata con un martello.

