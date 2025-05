Savona, condannato per violenza sessuale da minorenne: arrestato 25enne

Savona – Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di stato negli scorsi giorni. É accaduto nei pressi di piazza del Popolo a seguito di alcuni controlli, dai quali è emerso che nei confronti dell’uomo era stata eseguita una misura di collocazione presso una ‘Colonia Agricola’ a seguito di una condanna per violenza sessuale quando il 25enne era ancora minorenne.

Questa era stata emessa a seguito della condanna in via definitiva per un episodio di violenza sessuale avvenuto diversi anni fa a Brescia e anche per il suo stato considerato di pericolosità sociale.

La persona fermata è stata così prima accompagnata in Questura a Savona e successivamente condotta dalle forze dell’ordine presso la ‘Casa Agricola’ nel quale dovrà rimanere per un anno, in provincia di Messina.

