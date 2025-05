Maltempo in Liguria, Allerta Gialla sino alle 8

Liguria – Cesserà questa mattina alle 8, salvo nuove modifiche e prolungamenti, lo stato di Allerta Gialla per temporali diffusa da Arpal prolungando quella già attiva sino alle 18 di ieri.

Allerta Gialla per maltempo prolungata sui bacini piccoli e medi del centro levante della regione (Zone BCE)

Continua infatti la fase instabile con rovesci e temporali sparsi che a fasi alterne hanno interessato la Liguria anche nel corso della scorsa notte e proseguiranno, stando alle previsioni meteo, anche nella giornata di oggi.

Per l’intera settimana la situazione resterà instabile per la presenza di aria fredda in quota che favorirà lo sviluppo di attività cumuliforme a ciclo diurno a cui saranno associati rovesci e temporali pomeridiani, più probabili su località interne. Mare da mosso a molto mosso.

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

Martedì 6 maggio 2025: nelle prime ore del mattino residui temporali a Levante, anche forti, asciutto a Ponente.

Al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi con rovesci e temporali sparsi più probabili su rilievi di Centro-Ponente, locali schiarite lungo le coste.

In serata migliora ovunque.

Venti deboli meridionali con rinforzi fino a moderati di scirocco a Levante.

Mare molto mosso su tutti i settori con moto ondoso in calo in serata su Centro-Ponente. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in leggero calo.

Mercoledì 7 maggio 2025: al mattino nuvolosità diffusa a Levante con locali piovaschi sui rilievi, ampie aperture su zone costiere del Ponente.

Al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi con locali rovesci e temporali.

In serata situazione incerta con possibile recrudescenza dei fenomeni su località centrali. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali fino al pomeriggio, dalla sera in rotazione ciclonica generalmente di debole intensità.

Mare tra poco mosso e mosso ovunque.

Temperature in leggera diminuzione.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it