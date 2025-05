Autostrade, coda di 12km in A10 dopo l’incidente del pomeriggio

Sanremo (Imperia) – Risulta ancora completamente in tilt il traffico lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Taggia e Sanremo a seguito del grave incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio odierno e che ha visto il ferimento di un uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale, l’incidente ha coinvolto una macchina e un mezzo pesante e al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto.

Fin da subito si sono registrate pesantissime ripercussioni sul traffico, con decine di persone che hanno segnalato di essere rimaste a lungo bloccate in galleria o in altri tratti dell’A10.

Al momento la coda ha raggiunto una lunghezza di 12km e i tempi di percorrenza stanno raggiungendo picchi molto elevati. Non si conoscono al momento i tempi di ripristino definitivo della circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it