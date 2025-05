Autostrade, lunghe code in A10 per un grave incidente

Liguria – Due incidenti si sono verificati a diversi chilometri di distanza lungo l’Autostrada A10, in entrambi i casi la carreggiata coinvolta è quella che viaggia in direzione Ventimiglia.

La situazione più complicata si registra nell’imperiese, dove un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati all’interno della galleria compresa nel tratto tra Taggia e Sanremo.

L’impatto sarebbe stato violento e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale.

Sarebbe almeno una la persona rimasta ferita nello scontro. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato allertato l’elicottero.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, con centinaia di automobilisti e trasportatori bloccati e le code che raggiungono gli 8 km di lunghezza. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto.

L’altro incidente è avvenuto, sempre in A10, nel genovesato. Nello specifico, nel tratto compreso tra i bivio con l’A7 e il casello di Genova Pegli.

Proprio in questo tratto sono circa 4 i chilometri di coda che al momento vengono segnalati. In questo caso, non si hanno notizie di persone rimaste ferite. Sul posto sono comunque giunti i soccorsi.

